Cuarenta años no se cumplen todos los días y Dolce & Gabbana decidió celebrarlo por todo lo alto en el Palazzo Reale de Milán. La firma creada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana inauguró también la exposición 'From The Heart to The Hands: Dolce & Gabbana', todo un homenaje a su trayectoria y que podrá visitarse hasta el mes de julio.

Al acto acudieron una gran cantidad de celebridades. Helen Mirren, Naomi Campbell, Cher y su pareja, Alexander o Demi Moore, que acudió con un vestido de transparencias a sus 61 años. "Goza de un cuerpo envidiable", comenta Tatiana Arús al ver a la actriz estadounidense.

También hubo representante nacional en la celebración. En las imágenes podemos ver al estilista y diseñador, Pelayo Díaz, con una camisa traslúcida y corbata negra.