Es normal que los profesores, sobre todo, de primaria y de infantil reciban algún detallito al final de curso o por su cumpleaños de parte de su clase, pero esta profesora ha ido más allá. "Por si alguien se pregunta que regalarme mañana (día del maestro)", se puede ver escrito en el vídeo. La mujer explica que es lo que ella quiere y necesita. "Si alguien quiere mandarme algo que salga de su corazón, que sea mejor un perfume o unos zapatos", sugiere.

"Señora tiene usted todo mi aplauso y mi admiración", afirma tras ver las imágenes y añade que "ello lo ha puesto en condicional, no lo ha exigido". A Angie Cárdenas le parece perfecto, porque normalmente cuando le vas a regalar algo a un profesor "te calientas la cabeza" pensando en que comprar.

Hans Arús no ve muy ético que los niños aparezcan con unos zapatos de tacón para ella, mientras que Angie opina que no pasa nada porque es una recolecta que se ha hecho entre todos los padres. Alba Gutiérrez no ve mal porque piensa que los regalos son algo muy personal, y al final una madre no tiene tanta relación con una profesora.