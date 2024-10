Rowenta ha celebrado con una gran fiesta sus 140 años marcados por la innovación. Al evento han acudido diferentes embajadoras de la firma. Lidia Torrent, ha sido una de las invitadas y los reporteros han aprovechado para preguntarle en el photocall sobre la 'fallida' pedida de mano que le hizo su pareja, Jaime Astrain.

"Ahí Jaime jugó con mis sentimientos, pero lo digo en plan en coña porque hubo mucha gente que empatizó con la situación y le puso a caer de un burro y es verdad que yo me lo tomé con humor", comenta.

Lidia Torrent asegura que supo entender la broma: "No hubo reproche luego, ni '¿por qué me has hecho esto?'. Pobre, ya le han dicho de todo. Si se tiene que dar que se dará". Eso sí, confiesa que alguna tiene que "devolverle".

La 'fallida' pedida de mano

Jaime compartió a través de Instagram el momento en el que dio su regalo a Lidia Torrent por su cumpleaños. En las imágenes se veía a Jaime haciendo el amago de hincar rodilla, con una caja de regalo de color negro. La cara de Lidia Torrent, lo dice todo.