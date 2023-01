La reina Letizia ha vuelto a prestarse a hacerse una foto con el pueblo llano. En esta ocasión, la petición de foto tuvo lugar durante una visita extraoficial de los reyes para ver un partido de waterpolo femenino en el club de natación Real Canoe, en Madrid.

Un grupo de jugadoras le pidieron la foto con BeReal, una de las aplicaciones favoritas de la Generación Z, y ella dijo: "A mí haced lo que queráis". La reina esperó 20 segundos para hacerse una bonita fotografía.

La foto ha tenido tanto éxito que, al parecer, algunas personas han dicho "yo no era monárquica y me he hecho monárquica gracias al 'selfie' de Letizia", ha contado Alfonso Arús, como se puede ver en el vídeo de Aruser@s Weekend que acompaña a esta noticia.