Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca" de Leo Harlem sobre el anonimato en redes. "Al igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital", destaca el humorista en una entrevista para la COPE. Leo señala que cuando se da una opinión en redes tiene que estar reflejado quién es esa persona. "En mi caso pone Leonardo González Feliz", cuenta.

"Aquí el problema es que hay gente que se ha creado diez identidades o veinte y opina de todo y como le da la gana", asegura el humorista. "Resulta que 'Blacklack Vendetta Five' dice que este restaurante es una mierda, y digo yo, vamos a ver, 'Blacklack Vendetta Five', ya el nombre te indica que no está centrado. Le falta un poco de Pepe Gotera y Otiliocon la mano marcada", bromea Leo Harlem, que se pregunta quién es esa persona para decir eso y escondido bajo un seudónimo. "A mí las redes sociales no me valen", sentencia.

Los colaboradores en el plató opinan que tiene "más razón que un santo". David Broc ve este tema "incontrolable". Para Óscar Broc es "necesario". "Seguramente no conseguirá mucho, pero lo poco que consiga ya será algo y la gente se lo pensará dos veces antes de poner algo", afirma el colaborador.