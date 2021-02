Candela Peña ha reflexionado sobre el papel de hombre y la mujer en las tareas de casa y ha llegado a una conclusión: "Señora es igual a altas capacidades, punto".

"Un ejecutivo hombre con un puestazo y una alta ejecutiva mujer con el mismo puestazo. La mujer sabe si no hay avena en casa, si no hay leche sin lactosa o si hay que cambiar las camas aunque ella no las cambie. El señor, no", ha arrancado la actriz.

"Lo lamento, somos gente con capacidades altas. Señora igual a altas capacidades, punto", ha zanjado la artista.

Otro momento destacado

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha protagonizado la última portada de la revista InStyle, donde ha explicado algunas anécdotas de su pasado. Ha revelado que empatiza mucho con la gente menos afortunada porque dice que sabe lo que es empezar desde abajo y llegar "justa a fin de mes".