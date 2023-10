¿Cuántas veces os ha pasado que encontráis la respuesta perfecta a un comentario inoportuno cuando ya es demasiado tarde? Pues algo así le ha ocurrido a Juanma Castaño, como podemos escuchar en este audio emitido en Aruser@s, aunque claro, él tiene un micrófono a mano prácticamente a diario para dirigirse hacia esa persona a la que debió ponerle los puntos sobre las íes en su momento.

"El señor iba en el coche y yo iba caminando por la calle y me dice: '¡Juanma Castaño!' y le digo 'sí, soy yo' y me dice '¡qué feo eres en persona!'", cuenta el presentador de 'El partidazo de Cope' en su programa de radio. "Me quedé tan cortado que le dije 'bueno, es lo que hay' y se empezó a reír de mí a la cara".

"Me quedé con las ganas de decirle: '¿usted se ha mirado?'. Lo digo por si me está escuchando ahora. Si te lo dice Brad Pitt o George Clooney... pero el señor era un cuadro", dice vengándose, por fin.