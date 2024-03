"Hace unos meses presentábamos a un tiktoker que tenía infinidad de normas por parte de sus caseros", explica Alfonso Arús, que destaca que una de esas normas era la de no llevar a nadie a la casa. Sin embargo, el joven ha sido pillado. "Yo ya viviendo aquí pusieron una norma de que no podía entrar nadie a casa, cuando yo esa norma no la he aceptado en ningún momento", explica el joven, que afirma que él se llevó a un chico a casa "para hacer 'gofres'".

El problema es que "casi todos los días" llegan los caseros a su casa para "limpiar y pasar lista". "Justo cuando nos íbamos llegaron ellos y preguntaron, '¿y este quién es?'", cuenta el joven, que afirma que cuando dijo que era un amigo que le había ido a arreglar el ordenador, su casero se enfadó tanto que casi le echa del piso.

"Se puso que parecía que había matado a alguien allí", destaca el chico, que reflexiona sobre el enfado de su casero: "Cuando la gente tiene dinero y cuanto más mayor es, más insoportable se vuelve".