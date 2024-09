El creador de contenido @carloscruzrzz se encuentra de viaje en Japóny está subiendo contenido sobre ello. Al tiktoker no le dejan entrar en algunos bares, pero no por racismo según explica en su perfil de TikTok. "Me acaban de decir literalmente que no me dejan pasar porque soy extranjero", cuenta el joven en su vídeo.

"¿No me vas a dejar pasar porque soy español?", expone el hombre que le preguntó al camarero. El creador de contenido expone que no es por lo que él creía, que no es por un tema de racismo sino porque el local no está capacitado para que haya extranjeros dentro. "El tema es que hay muchos sitios que ni los camareros saben inglés, ni tienen señales, ni cartas en ese idioma", explica el joven, que añade: "Como no le quieren dar un servicio malo al turista, directamente no te dejan entrar".

"Tiene su lógica", defiende Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s, mientras que Hans Arús no está nada de acuerdo con esta decisión de los japoneses. "Nosotros muchas veces sí que lo hacemos. En muchos bares no sabemos inglés pero lo intentamos hacemos el espanglish y se nos entiende", defiende el colaborador.