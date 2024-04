"¿Los jóvenes están romantizando vivir en zulos?". Es la pregunta que se hace Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este vídeo viral de @klaudiamunillat que ha generado más de 10 horas de discusión en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Esta joven de 30 años, que vive en el centro de Madrid en un piso en el que, literalmente, puede tocar el techo con la mano, ha hecho este vídeo denunciando que los jóvenes romantizan la precariedad.

"Pago 500 euros, es que también es fuerte eso, ¿eh?", dice indignada. "La casera, cuando me lo enseñó, dijo que entendía que no me quisiera quedar porque era superincómodo y enano". En ese momento, todos sus amigos estaban de acuerdo en definirlo más como un zulo que como un piso. "Ahora han cambiado las tornas y a todo el mundo le parece maravilloso y me dice la suerte que tengo de lo poco que pago, de vivir sola, en una buhardilla en el centro".

En el plató del programa, el presentador y los colaboradores se muestran de acuerdo con la reflexión de la joven. "¡Un loft de 10 metros cuadrados con mucha luminosidad!", ironiza Alfonso Arús.