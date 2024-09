El pasado sábado Shaila Dúrcal se subía al escenario de la plaza de Toros de Valencia junto a Isabel Pantoja para interpretar uno de sus temas más conocidos, 'Garlochí'. La hija de otra de las grandes de la canción no había conocido a este ese momento a la artista en persona, pero la tonadillera solo tenía palabras bonitas para ella. "Shaila, que tiene el arte más grande del mundo porque fíjate quien la parió", decía en pleno concierto.

Pero por mucho arte que tenga, no será suficiente para que Isabel afloje el bolsillo. Al menos, eso es lo que opina José Manuel Parada, uno de sus grandes amigos... hace años. En una conexión en directo con el plató de 'Y ahora Sonsoles', Shaila compartía su ilusión por que Isabel Pantoja la invitara a El Rocío.

"No hemos quedado, pero estábamos hablando de que tengo tantas ganas de vivir El Rocío, o La Candelaria o algo, que me tiene que llevar ella, no puede haber otra persona que no sea ella", decía. "Pero pagando tú", le respondía el popular presentador de televisión, como podemos ver en este fragmento emitido en Aruser@s.

"Bueno, porque siempre ha tenido esa fama, ¿no? De no pagar nada", aclara Tatiana Arús. "Una fama merecida", añade David Broc.