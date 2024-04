Los mensajes de WhatsApp los carga el diablo y no es extraño que, cuando estamos enfadados, eufóricos o con unas copitas de más, escribamos sin pensar y nos equivoquemos de conversación. Esto es lo que le ha pasado a la jefa de la tiktoker @calamardine, que en pleno momento de furia ha enviado unas capturas de pantalla "poniendo verde" a la joven a ella misma.

En este vídeo, emitido también en Aruser@s, la chica nos pone en situación. "A las 22:30 h de la noche me envió un plan de contenidos y esta mañana me ha dicho que si me importaba si lo veíamos a las 14:30 h. Le he dicho, 'pues mira, perdona, es que a esa hora justo como porque a las 16 h me tengo que ir a que me extraigan una infección que tengo en la boca'".

La conversación se quedó en ese punto hasta que, poco tiempo después, le llegan unas capturas de pantalla de su propia conversación, con comentarios de su jefa, a todas luces destinados a otra persona, criticando la actitud de la empleada. "Estoy furiosa, ardo de cólera, de plástico me quedo, ¿quién se cree?", fueron algunos de los comentarios.

"Le dije: 'hola, perdona, es que me lo has enviado a mí', y ella me contestó, 'pues lo que lees'". Eso sí, en cuanto tuvo oportunidad borró toda prueba de esta conversación, aunque de nada le sirvió. @calamardine ya había las capturas y se las había enviado a su superior.