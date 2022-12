"No la conozco mucho, pero lo poco que la he conocido es muy simpática. Es encantadora y hace a Julio muy feliz", asegura Isabel Preysler ante la prensa sobre Vivi di Domenico, la nueva pareja de su hijo Julio José, tal y como podemos escuchar en este vídeo de Aruser@s.

La socialité se ha referido en sus declaraciones también a su hija Tamara Falcó y a cómo se encuentra tras su ruptura con Íñigo Onieva. "Los hijos no siempre siguen los consejos de los padres pero Tamara está estupendamente bien", asegura. "No siempre siguen los consejos, a veces siguen las órdenes", ironiza Alfonso Arús al escuchar estas declaraciones.

Isabel Preysler asegura que Mario Vargas Llosa le ha pedido matrimonio, pero ella considera que "a estas alturas no hace ninguna falta". "Creo que si le digo que sí no hay ningún problema, pero yo veo que no hace ninguna falta", reitera.