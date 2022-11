"Me hace mucha gracia, porque ni hay romance, ni a mí el señor Ortega Cano me pone ojitos. Es mi compadre". Así desmiente Isabel Luna las últimas informaciones que aseguran que podría estar manteniendo una relación con el diestro tras la publicación de un vídeo en el que se puede ver al torero bailando con la cantante.

"Yo vi a Ortega absolutamente feliz. Pasó una noche de disfrutón total", reconoce Isabel Luna, quien también tiene unas palabras para Ana María Aldón. "Si fuera mi marido, yo no lo haría. Pero también me pregunto: si esas declaraciones no se hacen, ¿seguirían las personas trabajando en la televisión?"

Al parecer, y según confirma Ana María Aldón, Ortega Cano y ella ya están divorciados. "Si no lo han hecho con 'la divorcioneta' a mí me extraña tanta rapidez", comenta Alfonso Arús.