Isa Pantoja ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que ha afirmado que la relación entre Isabel Pantoja y Anabel "no es estrecha" sino "meramente profesional" y ha lanzado varios recados a la cantante. Incluso, ha explicado que ha retirado una foto de su madre de su salón para que su hijo deje de preguntar por su abuela: "Quité la foto de mi madre cuando comprendí que no iba a volver a tener una relación normal con ella".

"No tengo fotos de mi madre por mi hijo", ha explicado Isa Pantoja, que ha afirmado que no quiere que su hijo le pregunte por su abuela más de la cuenta si no tienen relación. Además, ha criticado que Isabel Pantoja ha tenido la oportunidad de hablar con ella y con su hijo "y no lo ha hecho" y ha reflexionado sobre ello: "Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella".

Por último, ha confesado que le da igual ver fotos de su prima Anabel Pantoja con su madre: "Sé que ellas se hacen una foto ese día, pero luego no hablan".