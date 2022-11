Las imágenes del vídeo de Aruser@s Weekend que acompaña a esta noticia muestra cómo una mujer que se disponía a probar el pádel junto a sus hijos, al segundo intercambio ya no es capaz de darle a la bola. La señora se desequilibra al dar unos pasos para intentar llegar a la pelota y con el impulso acaba comiéndose, literalmente, la red. "La clase ha durado exactamente 10 segundos", decía Arthur Arús quien presenta los vídeos deportivos en el programa. Todos los sábados Arthur suele traer algún vídeo de pádel, porque dan mucho juego. "La madre le ha dicho a sus hijos que el pádel no es para tanto, no sé qué le veis", bromeaba.