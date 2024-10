Un hombre manda un sorprendente mensaje a su primer amor 48 horas antes decasarse. "Te lo digo claro: si aún sientes algo por mí, estoy dispuesto a cancelar todo. La boda, la fiesta, todo lo que he estado organizando durante meses. No puedo seguir adelante si existe la mínima posibilidad de que tú y yo tengamos algo pendiente. Sé que suena loco, pero es lo que siento. No he podido sacarte de mi cabeza", cuenta el chico en una parte del largo mensaje de WhatsApp.

En el plató de Aruser@s, los tertulianos no dan crédito al texto que escribe este hombre a su mujer y Alfonso Arús quiere saber cuál fue la respuesta. "Que seas muy feliz y que te vaya muy bien", cuenta Hans Arús que ha sido la contestación. "Un momento, entonces se está casando por descarte, al final quiere decir que no siente lo suficiente por la pareja con la que supuestamente se va a casar", comenta atónita Tatiana Arús.

"Hay gente que tira millas con el tema boda, que se meten en una bola de la que no saben cómo salir y el día de antes le entran las dudas", expone Alba Gutiérrez, que admite que quiere saber si este chico ha decidido no casarse.