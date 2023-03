"Apagad esta luz, por favor, que es un incordio. Es un coñazo. Son las doce de la noche, ¿podéis dejar de molestar?", pide en un tono bastante tenso Íñigo Onieva a los periodistas que le esperan en la puerta de su casa como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

El futuro marido de Tamara Falcó se ha negado a hacer cualquier tipo de declaración sobre los preparativos de la boda que se celebrará en julio. "¡Que estáis con flashes a mitad de la noche, que no son horas! ¡Idos ya a casa!", insiste el empresario a la prensa. "Sabéis además que no respondo nunca a nada, no entiendo qué hacéis", concluye.

"Todavía estamos en el mes de marzo. Se casan en julio. Veremos a ver cómo llega la pareja al mes de julio", comenta Alfonso Arús tras escuchar estas declaraciones. Angie Cárdenas destaca que "está bastante tocado" y "nervioso". "Antes no trataba así a la prensa y ahora lo vemos un tanto crispado", recuerda.