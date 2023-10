Este miércoles acudieron muchos rostros conocidos a la exclusiva fiesta de Rabat en la que la marca de lujo presentó su nuevo reloj. Helen Swinden, Eugenia Silva o Jaydy Michel, fueron algunas de las presentes en la fiesta, donde también acudió la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen Banderas. La joven ha explicado cómo es trabajar con su padre: "Trabajar con él fue increíble, es el mejor, tiene mucha pasión y eso también se traslada a él como padre".

Además, preguntada por algo que siempre hace cuando vuelve a España, Stella del Carmen no lo duda y confiesa que comer jamón. Una confesión que no agrada del todo a Alfonso Arús, que le manda un mensaje desde el plató de Aruser@s: "Me da mucha rabia que la gente diga que lo primero que hace al venir a España es comer jamón". Y es que el presentador deja claro que "si te gusta el jamón viviendo en Estados Unidos puedes tener el mejor jamón allí": "Pagas más, pero, ojo, eres la hija de Antonio Banderas".

Por último, Angie Cárdenas desvela que le ha sorprendido mucho que, siendo la hija de Antonio Banderas, la joven no hable en español. Descubre el motivo en el vídeo principal de esta noticia.