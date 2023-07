La señora que protagoniza este vídeo viral lleva 10 meses sin ver a su hijo y espera su llegada con impaciencia y nerviosismo en la estación de autobús, tal y como vemos en estas imágenes emitidas por Aruser@s. Quizá esa mezcla de sentimientos sea la que le lleva a salir corriendo hacia el vehículo cuando ve que un joven se está apeando. Sin embargo, cuando está a punto de abrazar al chico, se da cuenta de que no es quien ella creía.

Por si fuera poco, este momento 'tierra, trágame' fue grabado para la posteridad por su otra hija, que es quien llama la atención a la mujer y le informa de que ese no es su hermano. "Pero, ¿qué hace? Pero, ¡mamá!", grita la chica, casi tan avergonzada como su madre.

"Bueno, lo que se está preguntando el telespectador es: ¿al final baja el hijo auténtico o no?", quiere saber Alfonso Arús. "No se ve, se corta el vídeo", informa Hans Arús. "Yo te digo que por más tiempo que haga que no veo a mi hijo, no me equivoco", afirma Angie Cárdenas.