Un padre y un hijo están en un parque infantil a punto de tirarse por el tobogán pero, en el último momento, el hombre se equivoca y se tira con un niño que no es el suyo. Un divertido momento que podemos ver en este vídeo de Aruser@s y que será, sin lugar a dudas, una de las anécdotas más divertidas que esta familia podrá contar, y más teniendo en cuenta que el vídeo se ha hecho viral.

Y es que el pequeño se queda completamente estupefacto cuando observa cómo su padre se desliza con otro niño. Sin embargo, la sorpresa da paso muy pronto a la indignación. "¡Era yo!", grita su hijo desde las alturas pocos segundos antes de que decida bajar él solo.

"Esto te puede pasar en los parques acuáticos, que ves un bañador como el de tu hijo y dices, 'ah, por ahí baja' y cuando llega el niño ves que no es el tuyo", cuenta Tatiana Arús, quizá por experiencia propia. "Mira la cara de decepción del pobre", comenta Angie Cárdenas con ternura. "También es un trauma cuando el niño se confunde de padre. A mí me pasó una vez, que di de la mano a otra mujer y me asusté porque vi que no era mi madre", relata Rocío Cano.