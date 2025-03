Iñaki Urrutia, a la gente que "no puede parar" de contar las anécdotas: "¡Qué hostia tienen!"

"Merecidísimo el zasca", asegura Alfonso Arús, que presenta el 'dardo' que ha lanzado Iñaki Urrutia a la gente que no para de contar su anécdota, pese a que te la ha explicado mil veces.

"Esa gente que te empieza a contar una anécdota y cuando lleva tres frases dices, 'ya me la conozco', y le adviertes de que ya te la contó y aún así ves que no te mira y sigue contando", reflexiona el cómico, que no entiende por qué "no pueden parar de contar su experiencia". "¿Sabéis qué es lo que no se puede parar? La hostia que tienen!", bromea el humorista.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con la opinión de Urrutia. "A veces te sabes tanto la historia que te a cuentan, la explican mal y les rectificas", asegura Alba Gutiérrez.