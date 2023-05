Ibai Llanos ha explotado contra los que dicen que ha fracasado en su intento de cambiar su físico. "¿Cómo que he fracasado?, ¡si estoy en mi mejor peso de los últimos años!", afirma indignado el youtuber, que destaca que está "tan gordo" que esas "dos pedazo de tetas" no se le van a ir "en un mes".

"Yo sigo haciendo cosas", destaca Ibai Llanos, que explica que si pierde siete kilos se le puede notar algo, pero "no mucho cambio". Además, el youtuber reflexiona sobre esta crítica de que ha fracasado "hay dos grupos de personas": "Uno que quiere que me motive para hacerlo y otro que le apetece que fracase mucho y no sé por qué".

Desde el plató de Aruser@s defienden a Ibai Llanos y destacan que ese cambio se verá en varios años no en un mes: "Es importante la motivación y que la gente que te rodea te ayude".