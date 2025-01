La Guardia Civil rescata a un cachorro de perro que había sido tirado a la basura en Perales de Tajuña (Madrid)

El cachorro de perro que puede verse en el vídeo sobre estas líneas había sido tirado a la basura en la localidad madrileña de Perales de Tajuña. La llamada de un vecino, que escuchó ladridos en el contenedor, advirtió a las autoridades que se personaron en aquel lugar.

Así, la pareja de la Guardia Civil logró rescatar con vida al animal, tal y como puede verse en estas imágenes emitidas en Aruser@s. "Es un cachorro que no es recién nacido. Tiene mínimo un mes o dos. Es decir, que alguien lo ha tenido todo este tiempo", lamenta Alba Gutiérrez, que casi no puede mirar a la pantalla de la indignación que le provoca esta noticia.

"Además, se supone que no es el único perro de la camada, que los otros los habrían repartido y a este lo arrojaron al contenedor", dice con enfado Sebas Maspons. Hans Arús hace un llamamiento: "llévalo a una protectora a que le intenten buscar a una segunda familia, pero no lo lances al contenedor, pobre animal". Angie Cárdenas no quiere ni pensar qué hubiera pasado si no lo hubieran rescatado.