Inflación, subida generalizada de precios, crisis económicas, cuestas de enero... Reconozcámoslo, a veces es difícil mantener el espíritu positivo y más aún si cada día escuchamos noticias que no auguran que la situación vaya a mejorar.

Ante este caos, hay quien no puede más y necesita gritar cómo se siente a los cuatro vientos. Algo así ha debido de ocurrirle al periodista Pepe Rubio, quien en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER ha decidido dar una salida a sus emociones a través del micrófono y cargar contra los "economistas agoreros", como él mismo los define.

"Quiero que dejen de recordarme cada día que mi vida va a ser lo peor. Déjenme en paz, por favor. ¡Quiero vivir! ¡Los días que me queden no quiero que ustedes me estén diciendo que la vida es una mierda!", exclama entre los aplausos de sus compañeros tal y como podemos ver en el vídeo principal de esta noticia.