"¡Yo quiero hamburguesa!", exclama el niño enfadado al enterarse en el coche que hoy no va a comer su comida favorita. "No son sanas, no se puede comer todos los días, hoy toca lentejas", le explica la madre al pequeño, que le responde sollozando: "Pero yo quiero hamburguesa, mami".

En el plató de Aruser@s, todos se ríen porque el niño les recuerda a Marc Redondo, porque el pequeño al igual que el meteorólogo siempre quiere carne para comer. "La cara del niño no me negaréis que es adorable", comenta Alfonso Arús sobre el vídeo en el que se puede ver al niño pasar del enfado a la decepción.