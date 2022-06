La boda de Chenoa es uno de los acontecimientos del año en el mundo del corazón. Por ello, Alfonso Arús y sus colaboradores han analizado en Aruser@s este enlace que ha estado cubierto por un halo de secretismo.

Para preservar la exclusiva que ha concedido a la revista '¡Hola!', Chenoa requisó los móviles de sus invitados. Esto no ha gustado nada a Alfonso Arús, que se ha mostrado en contra de esta práctica.

"Yo sigo sin entenderlo. Si invito a alguien a mi boda, es porque me fío plenamente de esa persona. Y si no, no le invito", ha aseverado el presentador en el vídeo que acompaña a estas líneas. Sus declaraciones han generado debate en plató, aunque el conductor de Aruser@s ha recalcado que este gesto puede resultar ofensivo o incluso perjudicial para los asistentes.

Àngel Llàcer y Carlos Latre, sobre la exclusiva de Chenoa

Antes de llegar al enlace, Carlos Latre y Àngel Llàcer bromearon con los reporteros sobre la exclusiva que Chenoa ha concedido sobre su boda.