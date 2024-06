Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las últimas declaraciones de Gemma Serrano, amiga de Bigote Arrocet, arremetiendo contra las Campos, tras la exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio."Estas señoras nada más que se preocupan de hacer exclusivas para ganar dinero, lo de trabajar lo justo", afirma rotunda Gemma Serrano. "Os sorprenderá a vosotros", contesta a los medios de comunicación y continúa, "a mí no me sorprende nada de lo que haga la familia Campos porque, evidentemente, previo pago de su importe hacen cualquier cosa", atiza sin pelos en la lengua la amiga de Arrocet. "¿Cuánta gente se queda embarazada y no va a una revista a contarlo?", termina diciendo Gemma Serrano.

Sobre Alejandra Rubio continúa diciendo que, "es la que decía que no era personaje público, que ella solo trabaja comentado la vida de los demás", pero le lanza un dardo diciendo que, ahora, "se ha convertido en personaje público, ¿no?".

Tatiana Arús da más detalles en el plató sobre las declaraciones lanzadas al clan Campos y comenta que Gemma Serrano dice que estuvo hablando con Edmundo Arrocet y le comentó que, "lo único que falta es que haya un embarazo en la familia".