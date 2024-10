Alfonso Arús destaca que Gema López se está convirtiendo en "una gran zasqueadora" y muestra en el vídeo principal de esta noticia el nuevo "dardo" que ha lanzado, esta vez, a Alejandra Rubioen el programa de 'Espejo público'. La hija de Terelu Campos acudía a un evento para la lucha contra el cáncer y Gema López ha sido muy dura con la joven tras su comportamiento con la prensa en el photocall.

"Cuanto tú eres Alejandra Rubio y te quieres dedicar a esto tienes dos opciones: o ser colaboradora por 'ser hija de' o prepararte y ser periodista. Si has elegido ser colaboradora, no des lecciones a los periodistas, para lo que tú no te has preparado", estalla Gema López.

En el vídeo que acompaña la noticia puedes ver lo que opinan los colaboradores al respecto del zasca de Gema López.