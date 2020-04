El coronavirus está haciendo que en muchas casas se dude si es seguro o no pedir comida a domicilio. Ever Cubilla lanza un mensaje tranquilizador a la sociedad explicando cómo funcionan estos servicios.

Según el colaborador de Aruser@s, la opción de pedir comida a domicilio es segura ya que se "ha apostado mucho por la higiene en estas empresas y han pasado todos los controles sanitarios".

Cubilla explica que el riesgo no está en el alimento en sí, sino en si este ha sido cocinado o no. "El virus se desactiva a 55 grados por lo que no habría problemas cuando optamos por alimentos cocinados", señala el colaborador.

Lo que sí puede suponer un factor de riesgo son aquellos alimentos que no se cocinan, como puede ser una ensalada o el pescado crudo. Ever Cubilla alerta que en esa situación "nos la estamos jugando un poquito".

Ever Cubilla también ha contado en Aruser@s algunos consejos para prevenir el contagio del coronavirus a la hora de comprar la comida y llevarla a casa.

