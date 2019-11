No es la primera vez que se produce un caso como el de este joven flamenco aunque no es habitual, tal y como confirma la bióloga Evelyn Segura. "Los flamencos eligen siempre climas cálidos y no son aves esencialmente migradoras si no que se desplazan en busca de alimentos".

Estos son los motivos de que no sea habitual este tipo de situaciones, por eso Segura cree que se debe a que se haya desorientado, además no es habitual que estas aves vayan solas. La bióloga explica que se sabe que es un ejemplar joven por el color del plumaje que todavía es gris.

La bióloga ha aprovechado otro vídeo del programa para pedir que no se alimente nunca a los animales salvajes y ha explicado por qué.