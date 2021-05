Una turista se llevó un gran susto en el Parque Nacional de Yellowstone al intentar fotografiar a una manada de osos.

Y es que la mujer se acercó demasiado hasta los animales, hasta tal punto que uno de ellos amagó con atacarla al sentirse acorralado.

La bióloga Evelyn Segura ha mostrado imágenes del momento en Aruser@s y ha recordado que "el oso es un animal que puede mostrar agresividad si alguien se acerca y tiene crías". Por ello, ha recomendado mantener las distancias "para que no se sienta intimidado" y "no darle la espalda ni correr para que no se le despierte el instinto de cazador".

Otros momentos destacados

Decenas de orcas se han unido para acabar con la vida y comerse a una ballena azul en aguas australianas. Según ha explicado Evelyn Segura, la persiguieron durante tres horas a la ballena para cansarla y lograr acabar con ella.

Un palo, aspavientos con los brazos y gritos. Es lo que le ha bastado a este presentador para ahuyentar a un gran cocodrilo de cinco metros y hacer que retomara su camino hacia el río.