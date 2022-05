Alfonso Arús ha llegado a Aruser@s emocionado con la lista de inventos que aún no han sido creados que ha recogido la revista Qué en un artículo: "papas resellables, bloquear el teléfono y que Youtube siga reproduciendo, una alarma que avise cuando no hay papel higiénico, la cura para la calvicie, una secadora que no encoja la ropa, un botón para quedarse dormido, una cocina que se apague sola, zapatos que se aten y desaten solos, una batería de teléfono que dure varios días..."

Por si todos ellos te parecían pocos, los colaboradores de Aruser@s exponen en este vídeo cuáles son los que a ellos mejor les vendrían. Si creías que estaba todo inventado, con este vídeo confirmarás que no estás en lo cierto.

María Moya, por ejemplo, pide un secador express: "Que te seque el pelo en un minuto".