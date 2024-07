La tiktoker '@raqcasscorr' reúne en este vídeo los consejos clave para disfrutar de una de las fiestas más importantes para los navarros y con mayor proyección internacional de España, San Fermín. Una celebración que inundalas calles de Pamplona del 6 al 14 de julio, y esta pamplonesa da los 'tips' necesarios para disfrutar de unos días de explosión de fiesta, tradición y emociones fuertes, sobre todo para aquellos que van por primera vez.

"Lo primero, para los que venís de fuera, el pañuelo no se pone hasta que no suene el chupinazo a las 12 de la mañana, hasta entonces nos lo atamos en una de las dos muñecas", empieza explicando la tiktoker, que además, añade que, "la faja siempre va en el lado izquierdo".

El tercer 'tip': el calzado. Para disfrutar bien de la fiesta, patearse las calles de Pamplona y aguantar hasta que el cuerpo pueda, es imprescindible llevar un calzado "cómodo" y que "tenga la suela gorda". Para evitar robos y no tener ningún susto, el tercer consejo es sobre dónde llevar el móvil. La pamplonesa recomienda llevarlo con funda y meterlo al bolsillo del pantalón.

Otro imprescindible para estos días: la riñonera. La chica comenta qué cosas no pueden faltar dentro del bolso o de la riñonera. En primer lugar, paquetes de pañuelos, "sin miedo, dos por lo menos", señala. También toallitas húmedas, dinero en efectivo, "aunque sean 20 o 30 euros", y un abanico, "sin él no vas a poder vivir", asegura. Por último, y no menos importante, la sudadera. "Para sentarte encima y ver los fuegos o para taparte cuando haga frío a las 8 de la mañana de vuelta a casa", afirma.

Tras escuchar los consejos, Alfonso Arús comenta que "faltan dos cosas", por un lado, "una 'estampita', para encomendarte a algún santo", y "la camiseta de tu equipo favorito, porque últimamente hay más camisetas que sudaderas rojas".