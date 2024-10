Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el contundente mensaje que mandando Ester Expósito ante las críticas recibidas sobre su cambio físico. La actriz, que recibía el premio Bazaar Women of the Year 2024 New Generation, aprovechó el momento para responder a las críticas de los usuarios que decían en redes que se había sometido a tratamientos estéticos.

Tras su entrevista en 'La Revuelta', en TVE, los internautas comenzaron a comentar en redes el aspecto físico de Expósito, alegando que había recurrido a la cirugía estética. "Resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años. Ahora, lo último es el que, al parecer, me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué más", dice y añade que, "si así fuera, estaría en todo mi derecho".

"Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, engordamos, cambiamos... Menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas", concluía.

