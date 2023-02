Este insólito vídeo de Aruser@s Weekend recoge un extraño incidente en una pista de esquí. Por causas que se deconocen, dos mujeres decidieron hacer sus necesidades en mitad de la pista, en pleno descenso, lo que provocó que otro esquiador las impactara y las derribara. Arthur Arús se preguntó cómo era posible que eligieran justo ese lugar, como si no hubiera suficiente espacio en la nieve para hacer estas cosas. En el mismo sentido, Alfonso Arús coincidía en que las esquiadoras no eligieron el mejor punto para pasarse. Sin duda, una situación que ha dejado a muchos sorprendidos y con una pregunta en la mente: ¿por qué no buscaron un lugar más adecuado para hacerlo?