"¡Que me dejen tranquilo!", repite vociferando en varias ocasiones Ortega Cano a los periodistas que en esos momentos se encontraban a su alrededor en un tenso desencuentro que, como bien sabemos, no es un incidente aislado. El diestro, que no está pasando por su mejor momento personal, es protagonista de varias polémicas que últimamente no dejan de atormentarle.

En este vídeo de Aruser@s somos testigos de un nuevo enfado del torero con la prensa y en esta ocasión incluso llega a amenazar a los reporteros con acudir a la policía, suponemos que con la intención de denunciarles.

"Me encanta el giro que hace cuando dice que se va a la policía", bromea Angie Cárdenas. "Pero, ¿dónde está la policía? Porque cuando se da la vuelta parece que la comisaría está al lado, que igual lo que hay es una ferretería", comenta Alfonso Arús.