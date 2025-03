Una española cuenta que sacarse el carné de conducir en EEUU es "una auténtica broma": "¿En España debería ser así?"

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s el viral de '@marionsfalomi', una creadora de contenido española que vive en EEUU y que ha compartido con sus seguidores la sorpresa que se ha llevado al sacarse el carné de conducir allí y compararlo con la prueba y todos los trámites que tenemos que pasar en España.

Lo primero que le llama la atención es el precio: "¿Por qué en Estados Unidos cuesta 30 dólares y en España mil y pico?". "Aquí no hace falta que te apuntes a la autoescuela si no quieres y las prácticas las haces con tu propio coche; no necesitas tener un profesor, pueden ser tus padres", señala la joven, que añade, además, que a la hora de examinarse "casi nadie lo hace con un coche manual, siempre son automáticos".

Por último, explica cómo es el examen, tanto teórico como práctico: "Son dos test, uno de señales y otro de circulación, y el práctico consiste, literalmente, en dar una vuelta a un parking y saber hacer maniobras de aparcamiento".

"¿Creéis que en España debería de ser así y dejar de ser tan difícil y tan caro?", pregunta a sus seguidores. Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús tiene sus dudas. "¿Es mejor Cuenca o Estados Unidos?", bromea el presentador del programa. "Cuenca tiene sus ventajas, pero Estados Unidos es un chollo", asegura Alfonso.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado entre los colaboradores tras ver el viral.