"Me siento identificado con ella", asegura Òscar Broc refiriéndose a la señora surcoreana que ha necesitado 960 intentos para aprobar el carné de conducir. "Para sacarse el teórico tardó 860 intentos", informa Alfonso Arús. Tal y como vemos en estas imágenes, la mujer se pone al volante con mucha felicidad, pero poca pericia.

Además, hay ciertos detalles que hacen sospechar a los aruser@s de que quizá necesite un par de clases más en la autoescuela. "¿Por qué se quita las gafas para conducir?", pregunta extrañado el presentador. "Tengo la sensación de que la señora no ve un pimiento", afirma. David Broc observa que su manera de coger el volante no es la más adecuada. Tampoco son óptimas su posición en la silla o su forma de (no) mirar por los retrovisores.

"Pone los mismos ojos que Biden cuando intenta leer carteles", apunta Tatiana Arús. Alba Gutiérrez da las claves para saber si es miope o no. "Cuando abres la boca así es que no ves nada, porque es un acto reflejo de tu cara".