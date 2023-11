Alfonso Arús está muy contento porque su Mariah Carey ha vuelto, como los turrones, por Navidad. La artista estadounidense ya se encuentra de gira para poner la banda sonora a nuestras navidades e interpretar por milmillonésima vez su tema más conocido: el mítico 'All I want for Christmas is you', tal y como podemos ver en esta nueva actuación televisada. "Cada año que pasa yo la veo más joven", afirma Tatiana Arús, que destaca que estuvo acompañada por sus hijos en el escenario. "Y más delgada", apunta el presentador. Eso sí, el 'playback' no cambia.

Y parece ser que ellos no son los únicos que quieren hacer compañía a la cantante. En uno de sus últimos conciertos, junto a ella en el escenario se encontraba, por error, un operario de limpieza, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s. Mariah, ataviada como un ángel, se acercó a el caminando, aunque más bien pareciera que flotara.

"Ella se lo toma con humor e incluso coge la mopa y le dice 'limpia aquí'. No había visto en mi vida a Mariah con una mopa en la mano", bromea la tertuliana. "A lo mejor, todo lo que desea para estas fiestas navideñas es él, el señor de la mopa", añade Alfonso Arús.