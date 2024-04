"Soy yo mi amor, soy yo". Estas son las primeras palabras de esta mujer cuando encontrar a su perro tras cinco años. La chica llevaba ese tiempo buscando incansablemente a su mascota. Al principio el animal al principio no la ha reconocido, pero a medida que ella se iba acercando se ha dado cuenta de quién es. La joven se emociona tras poner fin al sufrimiento de no saber dónde estaba su perro o si estaba bien.

"Es extraño que no la reconozca al segundo", comenta Angie Cárdenas. Òscar Broc le responde que cree que es porque el animal está muy tocado, ha llevado muy mala vida este tiempo. "Yo creo que aparte de que se ha hecho mayor, y evidentemente no come, no está como estaría con ella, realmente si que se levanta al momento", expone Cris Dalmau, que continúa diciendo que a pesar de estar asustado al principio cuando la ve, se acerca.

A Angie le hace gracia que Cris diga que se ha hecho mayor, aunque reconoce que cinco años es mucho tiempo para un perro. Óscar cierra el tema apenado volviendo a recalcar que no se ve bien al pobre animal.