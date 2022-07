El amor todo lo puede. Oksana y Vícktor, una joven pareja ucraniana, regresaba a casa por el camino que ambos transitaban cada día cuando una mina antipersona explotó a su paso. La enfermera ucraniana de 23 años perdió sus piernas en este trágico suceso, pero eso no fue impedimento para celebrar la emocionante boda que Alfonso Arús muestra en este vídeo, con un emotivo y romántico primer baile de los recién casados incluido.

"Solo me dio tiempo a gritar. Víktor me miró y explotó la mina... No quería ser una carga para nadie de mi familia", relata Oksana. "Cuando explotó estaba desesperado. No sabía qué hacer. Tenía miedo de perderla", afirma emocionado su ya marido, que tras la detonación de la bomba se temía lo peor.

La pareja, que tiene dos hijos pequeños, se encuentra feliz, celebrando por fin su enlace y disfrutando del amor que les une, a pesar de haber sufrido en sus propias carnes los devastadores efectos de la guerra.