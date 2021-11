Yolanda Díaz pide retirar la tanqueta en Cádiz: "Los trabajadores no son delincuentes, están defendiendo sus derechos". El Sevilla asegura no haber escuchado más veces la palabra 'tanqueta' que durante estos días en los que las protestas en Cádiz no cesan.

"Menos mal que se mandó una tanqueta y no un tanque", confiesa el humorista, quien explica cómo ahora en la televisión, los que fueron expertos en Covid y más tarde se convirtieron en "expertos en volcanes", ahora son "expertos en tanquetas".

Además, El Sevilla avisa: "Imagínate este año las chirigotas, la cantidad de letrilla que le dedicarán a la tanqueta".

Otro momento destacado

El equipo de Aruser@s no para de dar vueltas a la noticia de una mujer que está enfadada porque sus cuñados le quieren cobrar por asistir a la cena de Navidad. El Sevilla se muestra "a favor" de esta mujer e incluso le aconseja no ir. "El primer problema es que le quieren cobrar, pero el segundo es que la mayor parte del dinero de estos cuñados se lo van a gastar en champagne y ella no bebe porque es la que conduce", comenta el humorista.