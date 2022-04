El Sevilla ha comentado las noticias más destacadas del día en su sección 1x1 de Aruser@s. Como no podía ser de otro modo, el primer día sin mascarillas en España ha sido uno de los temas que el vocalista de Mojinos Escozíos ha abordado en su intervención.

"Hoy es ese día tan esperado", ha afirmado el cantante al comienzo de su intervención en la que ha explicado su felicidad porque se elimine la obligatoriedad de llevar mascarilla en gran cantidad de espacios. También ha analizado por qué hay gente que sigue llevándola: "Tenemos ese sentimiento de: 'Yo no voy a hacer lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que me dé la gana'".

Además, en relación a los rostros al descubierto que dejará la mascarilla, el cantante ha recordado que "no todos tenemos la suerte de María Moya", ya que la colaboradora de Aruser@s suele hablar de lo guapo que es su vecino Dimitri.

El misterioso vecino de María Moya

María Moya habla con cierta asiduidad de su vecino en Aruser@s. Tanto es así que el pasado lunes la periodista comentó que su vecino a veces le hacía regalos, algo que sorprendió a Alfonso Arús y al resto de tertulianos de Aruser@s.