RECORDANDO UNA DE SUS ÚLTIMAS POLÉMICAS

Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, analiza en Arusitys el mensaje que publicó Amaia Montero en Twitter que sonaba a despedida, revolucionando así a sus fans. El cantante intenta descifrar el mensaje "The game is over" basándose en una de las últimas polémicas que protagonizó la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, "la supesta borrachera con la que salió al escenario".