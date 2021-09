Un joven entra en una zona prohibida tras la erupción del volcán de La Palma y se quema al tocar una roca de magma al rojo vivo.

El Sevilla alucina con las imágenes y analiza su actuación en Aruser@s: "Cuidado con este hombre que ha hecho lo que suelen hacer los científicos: ser escéptico. Una cosa es ver que hay una piedra incandescente, que acaba de salir del volcán, pero tú no sabes si quema o no hasta que no la tocas. Si te quemas ya puedes certificar que la piedra estaba caliente".

El vídeo se ha viralizado: "Por primera vez tocando una piedra recién hecha", explicaba el joven.