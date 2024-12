Edurne confiesa que pasará la Navidad con su hija y David de Gea: "Nos vamos a Florencia"

Madrid ha acogido la segunda edición de la gala benéfica organizada por Spotify, en donde han acudido rostros tan conocidos como Aitana, Lola Índigo o Edurne. Esta última ha hablado con los medios de comunicación sobre dónde pasará la Navidad. "Nos vamos a Florencia", ha confesado la cantante, que ha explicado que son las "primeras Navidades en Italia". Y es que su pareja, el futbolista David de Gea, juega en la Fiorentina, el equipo de la ciudad italiana.

"Con muchas ganas", ha asegurado Edurne que afronta este cambio: "Con mucho panettone, no soy mucho de dulces navideños pero panettone sí, me voy a hinchar". Por otro lado, al cantante cuenta que su hija también sigue la moda del elfo: "Lo llevo bien, de momento no he llegado a la crisis de a ver qué hago con el elfo". "Es que las Navidades con niños son otra cosa", ha destacado Edurne en el vídeo.