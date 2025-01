El duro comunicado de Chiara Ferragni confirmando la infidelidad de Fedez: "Mi relación solo era abierta para la otra parte, sin yo saberlo"

Hace casi un año que conocimos con sorpresa la noticia de la separación de Chiara Ferragni y Fedez. La famosa influencer italiana había mantenido silencio desde entonces y poco se sabía de los motivos de esta ruptura hasta ahora. La decisión de Fedez llegaba además en un momento muy complicado para ella, que acababa de ser denunciada por estafa agravada. De hecho, dentro de poco tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para defender su inocencia.

La vida de ambos, continuamente retransmitida por ellos mismos a través de las redes sociales, era, en apariencia, idílica. Incluso su boda pudo seguirse en 'streaming'. Sin embargo, había una historia oculta tras toda esa fachada: Fedez estaba enamorado de otra mujer y mantenía una relación paralela a la que exhibía con Chiara bajo la luz de los focos. Incluso el mismo día de la celebración del enlace, el rapero se puso en contacto con su amante, Angelica Montini, arrepentido de estar a punto de pasar por el altar.

El comunicado de Chiara Ferragni

"He optado por el silencio durante estos meses para intentar protegerme y proteger a mi familia [...] He vivido siete años de una relación en la que he amado como amo, sin restricciones y con todo mi ser", comienza asegurando la empresaria italiana en el comunicado que ha publicado en diversos stories de Instagram.

Ferragni asegura que ha amado "incluso cuando había tantas razones para abandonar" y afirma haber soportado "situaciones a las que hubiera dicho 'no dejes que ningún amigo te haga esto'", porque para ella el amor también era sacrificio. "Minimizaba constantemente las faltas de respeto y justificaba las malas actitudes para proteger a la otra parte, para proteger a la familia, para proteger a la pareja", asegura.

La influencer enumera todas estas situaciones, comenzando por el momento en el que su relación finalizó. "Me dejó de un día para otro en un periodo difícil el pasado febrero, cuando me costaba levantarme de la cama. Escuché muchas veces que le había echado de casa, pero nunca se dijo que le eché de casa después de descubrir una traición en esos mismos días (solo una de muchas, evidentemente)".

También calló "las burradas" que poco tiempo después descubrió que se hacían a sus espaldas. "Yo hacía todo lo posible por intentar sacarle de los momentos oscuros, ajena a todo ello". También hace referencia a lo ocurrido en la Navidad de 2024. "Federico me llamó (bien consciente de que estaba hablando conmigo por teléfono) y admitió por primera vez el affaire con esta amante con la que llevaba desde 2017 y diciéndome también que había pensado en no casarse conmigo unos días antes de la boda, pero que luego no supo cómo echarse atrás públicamente".

"Vomité, me di cuenta de que lo que había vivido había sido una burla total, pero sufrí en silencio. [...] Detalles como que llamara a su amante justo antes de pasar por el altar y le dijera que le bastaría un gesto para dejarlo todo o conocer los mensajes que le envió antes de ser operado mientras en esa cama yo estaba dándole la mano y deseando cada segundo estar yo mala y no él para no verle sufrir, son detalles demasiado dolorosos", dice en este demoledor escrito en el que habla sin tapujos de todo lo que ha podido saber acerca de las infidelidades de su ya exmarido.

La influencer aclara que su pareja nunca ha sido abierta, como se ha rumoreado en los últimos meses. "Solo estaba abierta para la otra parte sin yo saberlo", llega a decir. "Siento que para la otra parte yo solo fuera una persona de la que burlarse y utilizar a su antojo, pero a veces es justo abrir los ojos, encajar el golpe, sufrir, levantarse y darse cuenta de que merecemos algo diferente".