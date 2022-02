Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, es uno de los implicados en la guerra familiar contra Rocío Carrasco. El exmarido de Rosa Benito ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica herencia de la folclórica con unas contundentes declaraciones.

En el vídeo que acompaña a las imágenes se muestran las palabras de Amador Mohedano, que ha lanzado un dardo a Ana Iglesias, la albacea que se encargó del reparto de la herencia, a la que acusa de llevarse "algún dinerito bajo cuerda". Si bien Mohedano no aporta ninguna prueba para sostener sus testimonio, asegura: "¿Que me demuestran que es mentira? Me meto la lengüita en el culo, pero no me lo van a demostrar".

Por su parte, su exmujer Rosa Benito ha adoptado en las últimas semanas un papel ambivalente en el conflicto ya que, a pesar de mantener la relación con la parte de la familia que apoya a Rocío Flores, no ha cerrado del todo la puerta a tener contacto con Rocío Carrasco.

Raquel Mosquera, otra enemiga de Rocío Carrasco

Los ataques a la hija de Rocío Jurado no paran de sucederse. Una de las últimas integrantes de la familia en hablar ha sido Raquel Mosquera, que también ha dedicado unas duras palabras a Rocío Carrasco por la herencia del boxeador Pedro Carrasco.