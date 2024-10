Aria Paúl Domenech. Así se llama la hija de Dulceida y Alba Paul que ha nacido este martes. "El amor de nuestras vidas ya está aquí, Aria Paúl Domenech. Ni en nuestros mejores sueños, estamos alucinando y explotando de amor", han escrito en la publicación conjunta Dulceida y Alba Paul para anunciar que ya son madres.

La pequeña Aria ha nacido a las 18.20 horas del 15 de octubre. Las imágenes nos muestran a las dos 'influencers' en la habitación del hospital con su hija Aria en brazos. Los amigos más cercanos no han dudado en felicitar a la pareja y dejar comentarios felicitando por el nacimiento en la publicación.

Las creadoras de contenido han dado la bienvenida a su hija Aria, una ilusionante nueva etapa que han estado compartiendo durante todo este tiempo a través de sus redes. Hace unos meses, Dulceida explicaba a sus seguidores el método ROPA por el que se quedó embarazada. El proceso empezó en noviembre con Alba y fue en enero cuando Aida se quedó embarazada.

El tiempo ha pasado volando. Peor ya ha pasado mes y medio desde que se vio a la pareja en las playas de Ibiza. En esa ocasión, la enamoradísima pareja se embarcó en una lujosa embarcación para pasar el día en alta mar por aguas del Mediterráneo, pero sus planes no salieron como esperaban. Las náuseas propias del embarazo jugaron una mala pasada a la reina de Instagram, que no pudo evitar marearse debido al movimiento de las olas, acercándose hasta uno de los extremos del barco con muy mala cara y a punto de vomitar.

La influencer Dulceida ha vivido felizmente el embarazo y es algo quería desde hace mucho tiempo, aunque se ha sentido algo impotente. "No puedo hacer muchísimas cosas, es lo que peor llevo, estoy feliz y encantada de estar embarazada, es algo que quería desde hace mucho tiempo, estamos deseando conocerla, se mueve muchísimo, cada vez la notamos más, la hablamos, estamos viviendo momentos las dos solas muy bonitos, nuestro mejor momento, pero obviamente hay muchas cosas en el embarazo pensaba que todo era bonito y no, no lo es", declaraba a los medios en junio.

"Al final me está sorprendiendo, es un proceso que es muy novedoso, se habla mucho de la soledad en el embarazo, al final lo que te está pasando, los cambios son solo a ti pero está muy consciente, a mi lado, como tiene que ser. Acompañándome en el proceso, muy bien", añadía.